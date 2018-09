L’Administration militaire veut réviser le système d’exemption du service national

ⓒKBS News

Le directeur de l’Administration militaire a affiché son intention de revoir la dérogation qui permet aux sportifs performants d’échapper au service militaire, d’une durée de 21 mois. C’est en 1973 que la loi sur l’exemption du service militaire a été instaurée pour récompenser les sportifs qui contribuent à faire rayonner le pays. A l’époque, peu contestait cette dérogation, car la Corée du Sud restait en queue de peloton mondial en matière de sport. Le lutteur Yang Jeong-mo a été le premier à en bénéficier lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Puisqu’il a apporté la première médaille d’or au pays du Matin clair, aucune critique n’a été observée à l’époque.





Les polémiques sont apparues avec la modification de la loi et les progrès sportifs du pays. Notamment, le champ des bénéficiaires a été élargi. En 1981, lorsque Séoul a été sélectionné pour accueillir les JO de 1988, l’exécutif a mis en place un système de récompense dans le but de promouvoir le sport pour une tenue réussie de l’événement mondial. Les athlètes qui montaient sur le podium à l’issue d’une épreuve des Jeux olympiques et des Jeux asiatiques pouvaient alors se voir exemptés de devoir militaire. Puis, en 1990, la législation a de nouveau été modifiée pour restreindre ce privilège aux médaillés d’or des Jeux asiatiques, sans toutefois revenir sur les JO. Ce dispositif d’exemption est toujours appliqué aujourd’hui.





Ce système est souvent critiqué pour son manque d’équité. En premier lieu, les championnats du monde ne sont pas pris en compte alors qu’ils sont souvent jugés plus prestigieux que les Jeux asiatiques. Ensuite, des différences existent selon les sports. Par exemple, les professionnels de natation et d’athlétisme ont plus de peine à remporter une médaille par rapport aux autres sportifs. En revanche, dans les disciplines populaires comme le football et le baseball, il est plus aisé de faire l’objet d’une exemption.





Ces deux derniers sports sont particulièrement sous le feu de critiques. Parmi les 42 sportifs qui se sont vus dispensés du service militaire lors des derniers Jeux asiatiques, 29 ont concouru dans ces disciplines. Les sud-Coréens sont surtout exaspérés par le fait que ces joueurs échappent au service militaire alors qu’ils gagnent déjà une fortune au sein de leur équipe professionnelle. C’est pourquoi ces deux sports se sont retrouvés au cœur des débats tout au long de cet événement. D’ailleurs, accordée également dans le domaine des beaux-arts, cette dérogation spéciale ne concerne cependant pas la culture populaire. D’où des voix qui s’élèvent pour modifier la réglementation en conformité avec le changement de société.