« KORUS FTA » : le texte révisé dévoilé

ⓒKBS News

Le texte révisé du traité de libre-échange entre Séoul et Washington, dit « KORUS FTA », a été dévoilé. Les deux pays ont connu des hauts et des bas pour en arriver là. Le président américain avait affirmé vouloir réformer en profondeur, voire rejeter cet accord commercial du fait qu’il profite essentiellement à la Corée du Sud. La négociation de sa révision a commencé le 5 décembre 2017 à Séoul, avant d’être menée à plusieurs reprises dans les capitales des deux partenaires. Il a fallu attendre le 28 mars dernier pour qu’ils annoncent la fin de leurs concertations en signant une déclaration commune.





Bien que Séoul ait fait des concessions dans le secteur automobile, il a réussi à faire barrage à la demande de Washington d’ouvrir davantage le marché des produits agricoles et de l’élevage. L’accord prévoit la modification de l’ISDS, une clause portant sur le règlement des différends entre investisseurs et Etats, qui pénalise le pays du Matin clair. Quant aux échanges commerciaux de l’acier, il existait des frictions autour des droits de douane durant les tractations. Les Etats-Unis entendaient initialement imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les importations d’acier, mais ils ont décidé d’exempter la Corée du Sud jusqu’à fin avril. Et dans les négociations qui ont suivi, les deux partenaires ont convenu de mettre en place un quota qui permet de réduire les exportations de Séoul. Mais Washington a encore dispensé ce dernier, fin août, en signant l’ordre administratif qui permet d’exonérer un pays d’un tarif douanier ou d’un quota à la demande d’une entreprise américaine.





A travers cette révision de l’ALE, le gouvernement sud-coréen estime avoir réussi à dissiper les incertitudes tout en subissant le minimum de dégâts dans un contexte où le pays de l’oncle Sam ne cesse d’intensifier sa pression sur les échanges commerciaux. Par exemple, la renégociation de l’accord de libre-échange nord-américain pèse lourdement sur le Mexique. Washington s’est engagé également à revoir les droits de douane sur l’automobile en s’appuyant sur la section 232 de la loi sur le commerce. Vu cette situation, la Corée du Sud a de quoi se contenter de cet accord. Les experts sont nombreux à partager cette analyse. Pourtant, certains remarquent que le traité ne prévoit pas de mesures effectives en matière d’ISDS et de recours commerciaux.





Après une consultation publique jusqu’au 10 septembre, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie va négocier la date de la signature du texte avec les Etats-Unis avant de le faire entériner par le président. Une fois signé, le texte sera ratifié à l’Assemblée nationale pour achever le processus d’ici le 1er janvier 2019.