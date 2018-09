Lee Sung-min : la lente ascension au premier plan

ⓒNEW

L'acteur Lee Sung-min est un visage connu du cinéma et de la télévision sud-coréenne. Valeur sûre, surtout dans la comédie, il a longtemps été cantonné aux seconds rôles avant d'accéder récemment à des premiers rôles voire à des rôles importants sur de grosses productions comme c'est le cas dans « The Spy Gone North » sorti le 8 août en Corée du Sud et que nous vous avons présenté mercredi dernier.





*Des débuts laborieux sur les grands et petits écrans

Lee Sung-min commence sa carrière au théâtre dans ce qu'était la tradition des acteurs sud-coréens jusqu'à l'émergence des acteurs top-models des K-dramas. D'un physique qui le rend plus vieux que ce qu'il n'est, on peut imaginer les difficultés qu'il a du rencontrer. Il n'en obtient pas moins quelques petits rôles sur le grand écran dans des films importants comme « My Mother, the Mermaid » en 2004, « Marathon » l’année suivante ou « Secret Sunshine » de Lee Chang-dong en 2007. Parallèlement, il joue aussi dans les séries télé comme « Working Mom » en 2008 pour SBS ou « Triple » en 2009 pour MBC. Mais sa carrière semble piétiner.





*2012 et 2014 : les années du décolage

C'est finalement en 2012, après plus de dix de vaches maigres, que Lee Sung-min perce sur le petit écran avec la série « Golden time » sur la châine MBC. Ce démarquage local de la série américaine « Urgences » fait un tabac. Lee est très remarqué en médecin spécialiste des traumatismes psychologiques. Il collectionne les prix comme meilleur acteur de série. Ses petits rôles au cinéma trouvent alors de meilleurs films : « The Unjust », puis « Café Noir », le gros succès du remake argentin « All about my Wife » et l'énorme succès de « The Attorney » inspiré par la vie du défunt président Roh Moo-hyun. Mais c'est le film « Broken » en 2014 qui lui offre un vrai premier rôle même s'il doit partager la vedette avec l'acteur Jung Jae-young. Lee joue un détective, et ce sera un personnage qu'il va longtemps conserver. Cette fois, on attend de voir sa carrière, enfin, décoller, mais ce sera plus chaotique que prévu.





*Sur tous les fronts pour 2018

A partir de 2012, Lee s'avère être sur tous les fronts mais monte, pourtant, peu en première ligne jusqu'à cette année. Il obtient le second rôle dans la série à succès « Misaeng : Incomplete Life » en 2014. Il obtient le prix du meilleur second rôle au Blue Dragon Film Award pour son rôle dans « Kundo : Age of the Rampant » la même année. La télévision lui offre, enfin, un premier rôle pour la série « Memory » réalisé par tvN en 2016, il y joue un homme d'âge mûr qui perd la mémoire. Le succès a aussi oublié d'être au rendez-vous.





C'est au cinéma que notre acteur tente de se maintenir soit dans des grosses productions soit dans des premiers rôles : pour les grosses recettes, il est l'un des seconds rôles de « A Violent prosecutor » avec Hwang Jung-min en vedette. Avec un peu moins de succès, il est le second rôle de « The Piper » derrière Ryu Seung-ryong, et encore second rôle pour « Real » derrière Kim Soo-hyun. Il obtient enfin un nouveau et vrai premier rôle pour « The Sheriff in Town », film dans lequel il passe devant un autre second rôle l'acteur de « The Handmaiden », Cho Jin-woong. Le film est un succès et mène Lee vers un autre premier rôle dans la comédie « What a Man Wants » du prometteur réalisateur des nouvelles comédies locales, Lee Byeong-heon. Pourtant adapté d'un gros succès du cinéma tchèque mais plombé par la transposition d'un fatras de différences culturelles, le film est un demi-échec en Corée du Sud.





Lee Sung-min n'en est plus à s'inquiéter pour si peu : il est encore second rôle dans « The Spy Gone North » toujours derrière Hwang Jung-min, mais il reprend en même temps un premier rôle dans le thriller « The Witness ». En l'espace de deux semaines, des millions de sud-Coréens l'auront vu dans deux films sur les grands écrans du pays.