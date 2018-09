« Deux faillites » de Yeom Sang-seop

Extrait de l’émission :





* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'université nationale de Séoul

Il faut faire attention au fait que cette nouvelle a été publiée en août 1949. La Corée a été libérée du joug colonial japonais en 1945. La République de Corée a été établie au sud du 38e parallèle et la République populaire démocratique de Corée au Nord. La péninsule s'est retrouvée ainsi divisée en deux en août 1948. Une fois les deux pays établis, chacun avec son propre gouvernement, les gens ne se posaient plus la question de l'idéologie car ils étaient trop occupés à vivre au jour le jour. Selon l'auteur, le début de l'ère de l'égoïsme instinctif a poussé les gens à se concentrer uniquement sur leur propre survie. Les deux amies dans la nouvelle ont fréquenté la même école primaire et ont fait leurs études ensemble à Tokyo. Mais l'une d'entre elles est en faillite financière après avoir tenté de gagner sa vie avec un petit commerce, tandis que l'autre a perdu son humanité.









La mère de Jeong-rye tient une petite papeterie dans une rue isolée près d'une école. Elle est assiégée par un créancier qui est l'ancien directeur de l'école primaire et son amie d'enfance, Ok-im.









La mère de Jeong-rye resta sans voix, stupéfaite. Son sang se glaça dans ses veines à la pensée qu'elle pourrait perdre cette petite boutique et même sa maison, le seul bien immobilier qui lui restait. Elle qui n'avait jamais eu de dettes ouvrit le magasin car elle ne pouvait plus compter sur son mari glandeur. Elle devait 300 000 wons à la banque, 220 000 à Ok-im et 50 000 au directeur. Avec une dette de 570 000 wons au total sur ses épaules, elle ne pouvait pas dormir la nuit. Elle était tellement désespérée, ne sachant plus comment elle allait s'en sortir, qu'elle pensait même au suicide.





정례 어머니는 기가 막혀 말이 나오지를 않았다.





이러다가는 이 구멍가게나마 들어먹고

집 한 채 남은 것마저 까별려지지나 않을까 하는 생각을 곰곰하면

가슴이 더럭 내려앉는 것이었다.





평생에 빚이라고는 모르고 지냈는데

펀펀히 노는 남편만 바라보고 있을수가 없어서 시작한 노릇이라

은행에 삼십만 원이 그대로 있고

옥임이에게 이십이만원,

교장 영감에게 오만원,

도합 오십칠만원 빚을 어느덧 걸머지고 앉은 생각을 하면

밤에 잠이 아니 오고

앞이 캄캄하여 양잿물이라도 먹고 싶은 요사이의 정례어머니다.









Il y a 70 ans, la mère de Jeong-rye a fait faillite financièrement, mais son amie Ok-im est tombée en faillite psychologique. Les faillites de ces deux femmes se reproduisent sans cesse de nos jours encore.









Auteur:

Yeom Sang-seop est né en 1897 à Séoul et décédé en 1963. Il a fait ses débuts littéraires en 1921 avec la publication d'« Une Grenouille dans la chambre aux spécimens » dans la revue Gaebyeok. Il est considéré comme un pionnier de la littérature moderne du pays du Matin clair. « Deux faillites » a été publié en 1949 dans la revue Shincheonji.