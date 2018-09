La Corée du Sud s’attaque aux déchets plastique

ⓒKBS News

L’utilisation du plastique à usage unique sera interdite en Corée du Sud d’ici 2027. Le gouvernement a publié son « plan d’action pour le recyclage des ressources ». Il s’agit d’un plan sur dix ans, élaboré conformément à la loi relative à la gestion des ressources, entrée en vigueur en janvier 2018. Son but est de réduire les déchets et créer un cercle vertueux. D’abord, les objets jetables, comme les gobelets et les pailles en plastique, seront progressivement remplacés par leurs équivalents durables, pour les supprimer complètement d’ici 2027. Ensuite, les emballages excessifs seront bannis des grandes surfaces ou lors des livraisons à domicile, au profit de solutions plus écologiques et mieux recyclables.





Une nouveauté pour les ménages sud-coréens : le RFID, un système d'identification par radiofréquence, sera mis en place dans les résidences collectives. Il sera également appliqué dans les restaurants de petite taille. Grâce à une carte à puce, il sera possible de payer le montant exact des frais de traitement des déchets alimentaires en fonction de la quantité produite.





Le gouvernement vise à minimiser la production de déchets en travaillant en étroite collaboration avec les entreprises. Dans ce cadre, il a établi un plan de valorisation des ressources à moyen et à long terme et décidé d’appliquer le système de gestion efficace des ressources dans 18 domaines, y compris l’industrie manufacturière. Afin d’optimiser les flux des ordures, le système de tri automatique sera davantage modernisé. Ensuite, les autorités publiques concentreront leurs efforts sur l’amélioration des méthodes d’enfouissement tout en renforçant les contrôles de sécurité des déchets nocifs. Dans la phase de régénération, qui constitue la dernière étape de la gestion des déchets, des fondements favorisant le recyclage des batteries électriques et des modules photovoltaïques seront établis. De plus, le taux d’utilisation obligatoire des matériaux granulaires recyclés sera passé de 40 % à 50 %.





Le volume de déchets produits en Corée du Sud a atteint 156 millions de tonnes en 2016, soit 30 % de plus par rapport à 10 ans plus tôt. Cela correspond à 95,5 tonnes par tranche de PIB d’un milliard de wons. Le ministère de l’Environnement s’est fixé pour objectif de la faire baisser à 76,4 tonnes durant les dix prochaines années et de réduire de 15 % la quantité de déchets produits par habitant et par jour, qui est actuellement de 1kg.