Qu’attendre du 70e anniversaire de la Corée du Nord ?

Le numéro trois chinois se rendra samedi en Corée du Nord. Li Zhanshu entamera son voyage à Pyongyang afin d’assister à la célébration des 70 ans de la fondation du régime communiste. Le chef du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale y sera présent en qualité de délégué spécial du président Xi Jinping. Quant à la Russie, elle y sera représentée par Valentina Matvienko, présidente du conseil de la Fédération russe, l’équivalent de la chambre haute.





La République populaire démocratique de Corée a été fondée le 9 septembre 1948. Afin de célébrer sa fondation en grande pompe, elle organise chaque année à cette date toute une série d’événements, allant de spectacles culturels à une gigantesque parade militaire. Cette dernière constitue une occasion pour le royaume ermite de faire la démonstration de ses nouvelles armes stratégiques. Cette année, la possibilité de l’apparition d’un missile balistique intercontinental (ICBM) attire l’attention du monde entier. Selon les experts, on pourrait comprendre la position du régime de Kim Jong-un entre le dialogue et la confrontation à travers l’apparition d’un ICBM.





Le 9 septembre est le jour où la Corée du Nord a commencé à appliquer le calendrier dit « Juche » qui fait de 1912, l’année de naissance de Kim Il-sung, la première année. C’est la raison pour laquelle ce jour fait partie des cinq fêtes nationales les plus importantes du royaume ermite. Parmi ces événements, on peut citer aussi le 15 avril, le jour de l’anniversaire du fondateur et premier dirigeant de la Corée du Nord, qui est célébré comme le Jour du Soleil, et le 10 octobre, le jour de la fondation du Parti des travailleurs.





Cette année, le pays fête son 70e anniversaire dans un contexte où ses relations avec Washington ont pris un tournant décisif. Un message du régime de Kim Jong-un à cette occasion, que ce soit par un discours, un communiqué ou un événement militaire ou culturel, pourrait nous éclaircir sur la stratégie nord-coréenne. D’ailleurs, l’envoi de personnages importants par la Chine et la Russie pourrait aboutir à un accord entre la Corée du Nord et ses pays voisins et contribuer au progrès des négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.