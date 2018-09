Les instruments mythiques

Le geomungo est une cithare à six cordes, que l’on suppose avoir été inventée par le Premier ministre Wang San-ak du royaume de Goguryeo. D’après le « Samguk Sagi », les chroniques historiques des trois royaumes de la péninsule coréenne, datant du XIIe siècle, quand Wang se mit à jouer du geomungo pour la première fois, une grue noire arriva et dansa sur la musique. Dans le « Samguk Yusa », un recueil de contes et légendes des trois royaumes, figure un épisode concernant un instrument de musique en bambou baptisé « manpashikjeok ». Un jour, lorsque Silla était sous le règne du roi Shinmun, une petite montagne émergea de la mer de l’Est pour flotter vers le royaume. Au sommet, il y avait un bambou qui se divisait en deux pendant la journée, puis devenait un pendant la nuit. Quand le roi alla voir ce bambou mystérieux, un dragon surgit et lui demanda de faire un instrument à partir de cet arbre. Le son du chalumeau légendaire nommé manpashikjeok ainsi né permettait de faire venir la pluie durant les périodes de sécheresse, de chasser l’ennemi et de faire disparaître tous les soucis. Les deux histoires montrent que les gens d’autrefois croyaient que ces instruments de musique avaient des pouvoirs spéciaux.





Le saenghwang est l’un des instruments mythiques. Dans la mythologie chinoise antique, cet orgue à bouche fait de bambou fut créé par Nuwa, la déesse créatrice, pour que ses créatures puissent vivre dans la joie et le bonheur. C’est la raison pour laquelle le saenghwang était considéré comme l’instrument des anges ou des êtres divins. La sonorité de cet instrument ressemblant à un phénix assis est tellement mystérieuse que les anciens Coréens la comparaient aux cris du dragon.