Vers une amélioration des relations entre la Corée du Nord et le Japon ?

Alors que le mois de septembre voit naître un regain d’activités diplomatiques sur la péninsule coréenne, le Japon et la Corée du Nord ont établi des contacts secrets pour, peut-être, reprendre le dialogue. Fin août, Pyongyang a aussi accepté de relâcher rapidement un touriste japonais détenu.





« Le 28 aout, le quotidien américain Washington Post a rapporté qu’en juillet, une rencontre secrète avait eu lieu au Vietnam entre Shigeru Kitamura, directeur du bureau de renseignement et de recherche du gouvernement nippon, et Kim Song-hye, la responsable des stratégies du département du Front uni du parti au pouvoir nord-coréen. Cela signifie que les deux camps font des efforts pour relancer les liens bilatéraux, et que ceux-ci pourraient s’améliorer bientôt. Un autre événement attire aussi notre attention : en août, un touriste japonais, entré en Corée du Nord dans le cadre d’une visite organisée par une agence de voyage chinoise, a été arrêté à Nampo. Mais il a été libéré moins d’un mois après son arrestation. Une telle rapidité est sans précédent. L’affaire laisse à penser qu’un important progrès dans les relations entre Pyongyang et Tokyo est très probable », explique Oh Kyung-sub, chercheur à l’Institut coréen pour la réunification nationale. Il nous offre son analyse.