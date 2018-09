Le gouvernement et le Minjoo concentrent leurs efforts sur les nouveaux moteurs de croissance

ⓒYONHAP News

Alors que la création d’emploi marque le pas, le gouvernement et le parti au pouvoir ont décidé de concentrer leurs efforts afin de promouvoir de nouveaux moteurs de croissance. Il s’agit en particulier des secteurs de la bio-santé, des logiciels et de la propriété intellectuelle.





Commençons par le secteur de la bio-santé, qui comprend la pharmaceutique, les appareils médicaux, la cosmétique ainsi que les soins médicaux de pointe, tels que les traitements personnalisés ou la thérapie cellulaire. Pour le développement de nouveaux médicaments, l’exécutif envisage de moderniser toutes les étapes du processus, en recourant à de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et les TICs. Dans ce cadre, les infrastructures des complexes médicaux d’Osong, une ville située dans le centre du pays, et de Daegu, une grande agglomération dans le sud-est, seront développées.





Quant aux produits de beauté, les efforts seront concentrés sur les exportations. Pour cela, le gouvernement soutiendra le développement de produits adaptés aux spécificités épidermiques des consommateurs de différents pays. Concernant les appareils médicaux, la robotique sera la plus grande bénéficiaire, par exemple pour le développement de micro-robots utilisés lors des opérations, ou de robots aides-soignants. Pour ce qui est de l’informatique, l’innovation dans les cursus à l’université et la formation de jeunes élites, notamment par la création d’établissements chargés de cette mission, sont notamment envisagées. Les entrepreneurs du secteur pourront, de leur côté, bénéficier de l’assouplissement de la réglementation et de meilleurs traitements de la part des clients du secteur public.





Enfin, pour le domaine de la propriété intellectuelle, la coopération entre le gouvernement, les collectivités locales, les entreprises et les universités sera promue, en aidant les étudiants à recevoir des formations adéquates et à trouver un emploi après leurs études. Le nombre de lycées professionnels spécialisés dans ce domaine devrait passer de six actuellement à 12. Le gouvernement projette également de donner davantage de prestations d’études et d’analyses aux chercheurs civils et de mettre à disposition des citoyens des donnés publiques en la matière. Enfin, la création de PMEs dans ces trois secteurs sera également favorisée. L’octroi de crédits sera facilité et la création de fonds spécifiques pour leur venir en aide est également à l’étude.