Table de la fermentation (I)

ⓒ KBS

Si vous connaissez un peu la cuisine du pays du Matin clair, vous savez certainement qu’il existe beaucoup de plats ou de condiments fermentés. En effet, la fermentation est une technique de préparation très répandue et importante en Corée du Sud. En vue de conserver plus longtemps et efficacement les mets ou profiter d’ingrédients nutritifs dont le ferment lactique qui se développent au cours du processus de fermentation, les ancêtres coréens avaient l’habitude d’utiliser cette recette.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir les mets fermentés, notamment le jus d’herbes ou de fruits fermentés qui sert d’enzyme.





ⓒ KBS

Partons d’abord à la ville de Yangsan dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du pays. Ici, nous sommes accueillis par une femme d’âge mûr qui va régulièrement dans la forêt pour y trouver des ingrédients qui serviront d’enzyme : en été, les feuilles et les tiges, et en automne et en hiver la racine des herbes sauvages, dont la primevère jaune et la cuscute fine. Elle dit qu’elle a grandi entourée de jarres dans lesquels étaient conservés le vinaigre et autres mets fermentés fait maison. Elle aussi, donc, ne manque pas d’ajouter de l’extrait concentré fermenté de diverses herbes sauvages et médicinales dans ses plats.





Une fois rentrée, elle commence par couper des herbes en vue d’en extraire la substance. Ensuite elle les mélange avec du sucre et du sel. Le sel est en effet son astuce secrète pour diminuer la quantité de sucre et conserver plus longtemps l’enzyme. On remplit la jarre avec les herbes ainsi préparées, avant de les conserver au moins trois ans en vue d’utiliser le jus vraiment fermenté. En général, elle mélange au moins cinq herbes sauvages avec leur racine, tige et feuille qui vont ensemble contribuer à donner une meilleure saveur. Plus le temps passe, plus la saveur devient profonde et moins sucrée. Avec les « uloe », une sorte de courge qui ressemble à la fois au melon jaune local « chamoe » et au concombre, on prépare le « uloejangajji ». Il s’agit d’un remède de bonne femme efficace notamment pour ceux qui transpirent beaucoup. On enlève des pépins et y verse du sel avant d’ajouter le « suljigaemi », le reste de l’alcool après le brassage mélangé à l’enzyme. On les conserve dans une jarre où ils vont fermenter durant un an. Juste avant de consommer on les lave à l’eau et les assaisonne simplement avec de l’enzyme. Bien aigre et doux, et croquant à mâcher, il s’agit d’un mets rafraîchissant que l’on apprécie particulièrement en été.





ⓒ KBS

Afin d’accompagner le « haecho bibimbap », le riz cuit à la vapeur dans lequel sont ajoutées diverses algues marines, on prépare la sauce à base de sauce soja, de morceaux de piment rouge et bien sûr de l’enzyme des herbes sauvages. Ce dernier permet de dégager l’odeur particulière de l’herbe marine et ajoute un parfum bien appétissant. On prépare également la gélatine « yanggaeng » avec de l’enzyme fait des fruits fermentés. Il s’agit d’un dessert traditionnel naturel qui est apprécié aussi bien par les personnes âgées que par les enfants. Dans un bol, on étale différentes sortes de fruits saisonniers ainsi que les morceaux de yanggaeng, puis y verse de l’eau diluée de l’enzyme de fruit préparé maison. Ensuite on y fait flotter des glaçons. Comme vous pouvez imaginer, ce dessert liquide rafraîchissant est particulièrement prisé en été.





Notre voyage culinaire à la découverte des plats fermentés se poursuit la semaine prochaine.