Wonder Woman Festival 2018

Date : les 15 et 16 septembre 2018

Lieu : théâtre à ciel ouvert de l’université Yonsei, à Séoul





Le Wonder Woman Festival se déroulera les 15 et 16 septembre au théâtre à ciel ouvert, situé au sein de l’université Yonsei, à Séoul. Fidèle à son titre, l’événement permettra aux spectateurs, et notamment aux spectatrices, de s’amuser pleinement sans se soucier du regard des autres.





Un grand nombre de solistes et de groupes s’y produiront : Jeah, Cheetah, Ha :tfeldt, Heize, Jeong Seung-hwan et Paul Kim, Eric Nam, Sunwoo Jung-ah, Forestella, We Are Young et bien d’autres. Parallèlement, il y aura quelques sessions d’échanges et de consultations en compagnie de célèbres animatrices comme Park Narae, Song Eun-yi, Park Ji-sun et Par Ji-yoon.