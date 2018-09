Norazo retourne sur scène avec un nouveau membre

ⓒ YONHAP News

Le duo masculin Norazo a fait son retour en sortant le 21 août son nouveau single intitulé « Cider ». L’attente de ses fans fut longue, car cela fait déjà trois ans et demi qu’il a fait paraître son single précédent.





L’année dernière, Lee Hyuk, l’un des membres initiaux, a quitté le groupe pour faire du rock, sa passion depuis toujours. Même si les deux chanteurs s’entendaient très bien depuis leurs débuts en 2005, l’orientation musicale du groupe ne convenait pas du tout à Lee. Voilà pourquoi l’autre membre Jo Bin l’a laissé partir. Ainsi, Jo a accueilli Won Heum comme nouveau membre. Or, à la surprise de tous, l’apparence physique de ce dernier ressemble beaucoup à l’ancien membre. Il en va de même pour son style vocal.





C’est peut-être pour cela que la nouvelle chanson de Norazo nous semble très familière malgré sa longue absence sur scène et le départ de Lee Hyuk. Comme les hits du groupe dont « Superman », « Maquereau » et « Curry », son nouveau morceau est très comique, extravagant et un peu kitsch.