Kim Jung-min apparaît dans une nouvelle série de la KBS

Le chanteur-acteur Kim Jung-min passe dans « L’amour de Madame Cha Dal-lae », un nouveau feuilleton télévisé diffusé depuis le 3 septembre sur la chaîne KBS2.





Là, il incarne Baek-ho, un rockeur et coureur de jupons qui a marqué les années 80 et 90. Malgré le temps, il reste toujours une idole pour les trois héroïnes d’une quarantaine d’années. Ayant l’image d’un homme viril, Kim a fait fureur réellement sur le marché musical à la fin des années 90. Ainsi, il est parfaitement entré dans la peau de Baek-ho. Et pour cela, il a même changé de coiffure. Dans le drama, vous pouvez voir pour la première fois ses cheveux longs depuis ses débuts en 1994.