Patinage: Viktor Ahn va rentrer en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Ahn Hyun-soo ou Viktor Ahn, le patineur de vitesse originaire de Corée du Sud, naturalisé russe, prévoit de mettre un terme à sa carrière en Russie pour revenir dans son pays natal.



L’agence de presse russe Interfax a repris mercredi les propos du chef de la fédération russe de patinage. Selon lui, Ahn a décidé de mettre fin à sa carrière et n’a pas l’intention de rester dans son pays d’adoption pour entamer une carrière de coach, avant d’ajouter qu’il souhaitait élever son enfant en Corée du Sud.



L’athlète de 32 ans, qui a remporté trois médailles d’or et une de bronze pour le pays du Matin clair aux Jeux olympiques d’hiver de 2006, est devenu citoyen russe en 2011 tout en dénonçant le clanisme et la corruption dans les cercles du patinage sud-coréen.



Représentant la Russie aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014, Ahn y avait également remporté trois médailles d’or et une de bronze.