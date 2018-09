Papa est Étrange (12) 콩깍지가 그냥 제대로 씌었네

Texte pour le site Internet







*Dialogue de la onzième semaine





영식: 결혼은 인생의 무덤이다.

Yeong-shik : Le mariage c’est le tombeau de la vie.

준영: 그 무덤 안에 유주 씨랑 같이 있으니까 좋은데요.

Jun-yeong : Mais, comme je suis dans cette tombe avec Yu-ju, c’est bien.

영식: 아이고, 아주 그냥 콩깍지가 그냥 제대로 씌었네.

Yeong-shik : Mon Dieu, tu es complètement aveuglé par l’amour.

중증이야, 중증.

C’est grave, grave.





*Expression à retenir

속: nom, cœur, âme, esprit, pensée, sentiment

→ 속에 없는 말을 하다 Dire des choses sans vraiment les penser

이: particule qui marque la fonction sujet

→ 물이 깨끗해요 l’eau est propre

넓다: adjectif, être large, être généreux, être indulgent

→ 마음이 넓다 avoir l’esprit large

→ (당신은)속이 넓네요 Vous êtes généreux/se





*Lundi 3 septembre

- Le deuxième semestre 이학기

- Un acteur de série 드라마 배우

- La relation entre 변한수 et 안중희 et le rapprochement entre le père et le fils

- Écoute du dialogue





*Mardi 4 septembre

- Écoute du dialogue

- Présentation du contexte de la scène

- L’appellation 선배 - seonbae - pour quelqu’un qui est plus âgé que soi et

qui a fait la même école ou qui est dans le même corps de métier. Son

contraire 후배, hubae

- Le verbe 걱정하다 s’inquiéter pour quelqu’un, s’en faire pour quelqu’un ou

quelque chose et sa conjugaison à la forme négative de l’impératif

- Le verbe auxiliaire 말다, ne pas

- Le pronom sujet je à la forme humble 제가

- Le verbe 보필하다 assister, aider, servir de second à quelqu’un





*Mercredi 5 septembre

- Écoute du dialogue

- Le verbe 잘하다 bien se conduire, bien faire

- La construction du style indirect avec la particule 라고

- Le verbe 말씀하다 parler, dire lorsque l’on fait référence à ce qu’a dit un

supérieur

- Le sentiment, l’émotion 감정

- L’adjectif 부족하다 manquer de, ne pas suffire

- L’argent 돈





* Jeudi 6 septembre

- Écoute du dialogue

- L’adverbe ensemble, en compagnie de 같이

- Avec moi 저랑

- Un problème, une question 문제

- Le suffixe -니까 puisque, comme

- Le verbe 해결되다 être réglé, être résolu

- Le suffixe honorifique 씨monsieur, madame ou mademoiselle

- L’adverbe 참 réellement, vraiment

- Explication de l’expression de la semaine 속이 넓네요





*Vendredi 7 septembre

- Écoute du dialogue

- Révision générale des expressions étudiées durant la semaine