Tmax : l’un des meilleurs éditeurs de logiciels middleware de Corée du Sud

La société Tmax a été créée en 1997 par le professeur Park Dae-yeon, qui à l’époque était professeur à l’Académie des sciences et de la technologie avancées (Kaist). Aujourd’hui, elle est le seul fabricant de logiciels du pays à avoir une expertise dans le middleware. Le middleware est un logiciel qui sert de pont entre un système d’exploitation ou une base de données et les applications.





Aujourd’hui aussi, le groupe Tmax est composé de 3 filiales, à savoir TmaxSoft, TmaxData et TmaxOS. Son produit le plus célèbre est le JEUS, qui est unique en son genre et a 43 % de parts de marché dans le pays. C’est aussi un produit de TmaxSoft. TmaxData, de son côté, est le fabricant de Tibero, que l’on peut comparer à la base de données du géant américain Oracle. Enfin, la filiale TmaxOS a lancé le système d’exploitation Tmax en juillet dernier qui pourrait rivaliser dans les années à venir avec le MS de Microsoft.