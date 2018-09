Spectacle spécial pour Chuseok : « Jinchan »

Le Centre de représentations traditionnelles Samcheonggak présentera les 24 et 25 septembre un spectacle spécial à l’occasion de Chuseok, la fête des moissons. Intitulé « Jinchan (aliments rares et délicieux) », ce spectacle permettra aux visiteurs d’apprécier non seulement le gugak, mais aussi la beauté de la gastronomie traditionnelle coréenne.





Le concert sera réalisé par l’Institut des percussions traditionnelles, dirigé par le directeur artistique Bang Seung-hwan. Il présentera des rythmes de musique paysanne adaptés à un style moderne, pour que tous les spectateurs puissent s’amuser avec les musiciens. Après le spectacle, un repas à la coréenne leur sera offert.





Date : les 24 et 25 septembre 2018

Lieu : Samcheonggak, Séoul

Site : https://www.samcheonggak.or.kr/