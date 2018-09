La politique anti-immigration de Donald Trump empêche la fuite des cerveaux chinois

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, la fuite des cerveaux était un problème social. Selon le South China Morning Post, autrefois, la plupart des jeunes chinois qui ont obtenu leur diplôme de maîtrise ou de doctorat à l’étranger souhaitaient y rester.





Or, aujourd’hui, la donne a changé. Actuellement, plus de 600 000 jeunes chinois étudient à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, et 83 % d’entre eux retournent dans leur pays.





D’après le journal, c’est en raison de la politique anti-immigration de Donald Trump. Depuis son entrée en fonction, la délivrance du visa nécessaire à l’embauche des étudiants étrangers devient de plus en plus compliquée et exigeante.





En outre, au début de l’année, le FBI a déclaré devant le Congrès que l’espionnage de professeurs, de scientifiques et d’étudiants chinois constituait une menace contre la société américaine. Estimant que la xénophobie s’accroît aux Etats-Unis, beaucoup de chercheurs chinois ne souhaitent plus y travailler.