Le ministre des Sports veut intensifier les échanges intercoréens

Le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme Do Jong-hwan a exprimé son souhait d’élargir le nombre d’épreuves auxquels pourront participer les équipes unifiées intercoréennes, notamment lors des prochains Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020. Les deux frères ennemis ont déjà eu de telles expériences par le passé : à cinq reprises depuis 1991.





La première fois, c’était lors du 41e championnat du monde de tennis de table, qui s’est tenu à Chiba au Japon. L’équipe conjointe avait décroché la victoire chez les dames. C’est là que le nom de l’équipe mixte « Korea », le drapeau bleu sur fond blanc représentant la péninsule unifiée, et le chant traditionnel Arirang ont été utilisés pour la première fois. La deuxième fois, c’était en Europe, en juin de la même année, lors de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans qui a eu lieu au Portugal. Les jeunes des deux Corées se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ensuite, il a fallu attendre 27 ans avant que le Nord et le Sud n’unifient une troisième équipe. C’était en février dernier, à l’occasion des JO d’hiver de PyeongChang. Entre temps, les athlètes ont dû se contenter de défiler ensemble lors des JO de Sydney, des Jeux asiatiques de Busan, des JO d’Athènes, et des JO d’hiver de Turin.





On peut dire que c’est le réchauffement des relations Séoul-Pyongyang qui a ravivé la coopération sportive. En avril, peu avant le premier sommet Moon-Kim, les joueuses de tennis de table ont fait équipe commune lors du championnat du monde de cette discipline en Suède. Et lors des derniers Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang, cet été, les deux Corées ont fait preuve ensemble d’excellentes performances : une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze dans six épreuves de trois disciplines, à savoir le basket-ball, le canoë-kayak et l’aviron. Cependant, ces équipes conjointes ont été pressées par le temps, puisqu’elles ont été formées au dernier moment. C’est pourquoi le ministre Do envisage de s’y prendre à l’avance pour les prochains JO, même avant les éliminatoires, en permettant aux athlètes des deux Corées de s’entraîner et de jouer ensemble lors de compétitions réelles.