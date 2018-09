A Vladivostok, les dirigeants d’Asie du Nord-est s’expriment sur la Corée du Nord

ⓒYONHAP News

Vladimir Poutine, Xi Jinping et Shinzo Abe se sont réunis hier à Vladivostok dans le cadre du 4e Forum économique oriental, qui a ouvert ses portes mardi pour trois jours. A moins d’une semaine du prochain sommet intercoréen prévu à Pyongyang, ils en ont profité pour faire état de leur position sur les négociations entre les deux Corées et les Etats-Unis. Leurs propos montrent une volonté de ne pas être marginalisés dans ce processus crucial pour la situation géopolitique de la région.





Tout d’abord, le dirigeant russe a proposé de garantir la sécurité du régime de Kim Jong-un à l’échelle internationale, en associant notamment les autres puissances nucléaires, dont Moscou fait partie. Poutine a aussitôt relativisé son propos en indiquant que si Pyongyang pouvait se contenter uniquement de la garantie américaine, ce serait aussi bien. Mais il a estimé que ce serait difficile.





Le dirigeant de l’empire du Milieu, le plus fidèle allié de la Corée du Nord, a quant à lui prôné une concertation étroite entre les pays de l’Asie du Nord-est. Une mise en garde discrète contre une éventuelle intensification de l’empiètement de Washington dans son pré-carré. A ce propos, le Global Times, un quotidien géré par le Parti communiste chinois, a récemment pointé du doigt la situation de la péninsule coréenne qui fait obstacle à l’intégration économique de la région.





Ensuite, le Premier ministre nippon a proposé un tête-à-tête avec Kim Jong-un pour mettre fin aux problèmes en suspens entre les deux pays. Shinzo Abe a également exprimé son souhait pour la réalisation de la dénucléarisation nord-coréenne ainsi que de la promesse des Etats-Unis de garantir la sécurité du pays communiste. Quant au prochain sommet Moon-Kim, il a souhaité le voir aboutir à des actions concrètes dans cette perspective.





Enfin, la Corée du Sud, représentée par son Premier ministre, a notamment souligné que l’installation de la paix dans la péninsule était une condition sine qua non pour l’interconnexion complète des réseaux matériels et humains d’Eurasie. Dans la foulée, Lee Nak-yon a appelé les leaders des pays participants à accorder une aide plus large et un soutien plus ferme aux pourparlers avec le royaume ermite.