Le ministère japonais des Transports élève des chèvres pour un désherbage écologique

Au Japon, le ministère des Transports a effectué le mois dernier une expérimentation hors du commun : il a élevé deux chèvres sur un toit en terrasse où sont plantés des arbres et des fleurs. Et ce pour procéder à un désherbage écologique.





Jusqu’alors, le ministère utilisait un extirpateur. Mais si on le remplace par des chèvres, cela permet, selon lui, d’économiser sur le carburant et l’électricité de la machine, et d’éviter les bruits de moteur.





Plusieurs entreprises suivent l’exemple du ministère du point de vue de la responsabilité sociale des firmes. Il en va de même pour certaines collectivités locales.





Cependant, le désherbage par les chèvres n’est pas si facile. Quand le ministère a essayé de faire manger les mauvaises herbes à ses chèvres par temps chaud, celles-ci ont refusé de sortir de l’ombre. Et lorsqu’on les a entraînées par force, elles n’ont pas mangé les mauvaises herbes, mais des arbustes soigneusement cultivés.