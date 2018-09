La cérémonie de remise des diplômes

ⓒ YONHAP News

En Corée du Sud, comme dans de nombreux pays du monde, la remise des diplômes est un événement très important auquel prennent part la famille proche et les meilleurs amis du diplômé.





ⓒ Getty Images Bank

Pour ce jour spécial, l’étudiant se pare d’une longue toge qui arbore le logo de l’université et porte, bien sûr, le chapeau typique doté de son très célèbre pompon qui passera de droite à gauche une fois diplômé.





ⓒ KBS

La remise des diplômes, appelée « joleobsik » en coréen, se fait deux fois par an : en été et en hiver. On ressent tout de suite l’ambiance tendue mais également joyeuse qui règne, rien qu’à voir tous les stands de bouquets de fleurs installés aux abords de l’université. Les membres de la famille offrent un bouquet à leur enfant, frère, sœur ou tout simplement à leur ami.





De manière générale, la cérémonie commence par une allocution du président de l’université suivie de l’hymne national que l’assistance entonne debout, la main sur le cœur, ainsi que de l’hymne de l’université.





ⓒ KBS

S’ensuit une remise des diplômes aux étudiants qui sont appelés un par un. Dans le cas du Bachelor (équivalent de la licence) obtenu après quatre ans d’études, les effectifs étant souvent trop importants, seuls les majors de promo et les étudiants recevant un prix spécial sont appelés à monter sur scène pour recevoir des mains du directeur de son département le sésame tant attendu : le diplôme.





ⓒ KBS

Bien évidemment, les photographes sont tous en attente de leurs modèles devant l’université pour immortaliser ce moment, pour beaucoup, unique. Les familles peuvent donc conserver le souvenir de ce jour exceptionnel sur papier glacé.