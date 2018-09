119 licenciés de Ssangyong Motor vont être réintégrés

ⓒYONHAP News

119 licenciés de Ssangyong Motor semblent voir la lumière au bout du tunnel. Les syndicats et le patronat du constructeur automobile ont provisoirement convenu de les réintégrer. Ils font partie des victimes du licenciement économique exécuté dans le cadre de la restructuration de la firme en 2009. Ce conflit social interminable remonte à la fin des années 1990. Ssangyong Motor constituait une entreprise phare du groupe Ssangyong, l’un des dix plus grands conglomérats sud-coréens jusque dans les années 1980. Or, celui-ci a commencé à connaître des difficultés dans la seconde moitié des années 90. Et il a reçu le coup de grâce suite à la crise financière de 1997 qui a amené la Corée du Sud à se soumettre au plan de sauvetage du FMI. Pour assurer sa survie, le groupe a procédé à une grande restructuration et s’est séparé de sa filiale. Après une longue péripétie, le constructeur automobile chinois SAIC a racheté 48,9 % des actions de Ssangyong Motor en 2004. Tout semblait sur la bonne voie.





L’acquisition par la firme de Shanghai n’a finalement rien arrangé. Ssangyong Motor a continué d’enregistrer de mauvais résultats. On a su après coup ce qui s’est tramé dans les coulisses. L’entreprise chinoise n’a pas du tout investi dans Ssangyong Motor. Elle s’est plutôt contentée de lui piquer les technologies-clés. Vers la fin 2008, SAIC a déclaré unilatéralement son retrait en prétextant que le syndicat sud-coréen refusait de coopérer dans la restructuration. Et début 2009, elle a demandé l’administration judiciaire en abandonnant le contrôle de la société. Ssangyong Motor a dû trouver des solutions pour son propre sauvetage et procéder à une restructuration de grande envergure. En réaction, les employés ont fait la grève et occupé leur usine pendant plus de deux mois. Les forces de l’ordre sont intervenues pour libérer les lieux de production. En août 2009, un accord a été conclu in extremis. Le patron et les syndicats de Ssangyong Motor se sont entendus sur quelques mesures dont des départs volontaires à la retraite, des arrêts de travail sans rémunération et des reconversions, entre autres, sans oublier des licenciements économiques. Depuis, 165 licenciés n’ont cessé de réclamer leur réintégration.





Ssangyong Motor a su surmonter le pire. En passant par un redressement judiciaire, la firme a été reprise par le groupe indien Mahindra. Son placement en redressement judiciaire s’est terminé en 2011. Depuis, la situation continue de s’améliorer. Mais seuls 45 anciens employés ont retrouvé leur poste entretemps, et 119 autres ont dû poursuivre la lutte.