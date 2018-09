Le bureau de liaison Nord-Sud a ouvert ses portes à Gaeseong

ⓒKBS News

Le bureau de liaison intercoréen a enfin ouvert ses portes aujourd’hui, à Gaeseong, en territoire nord-coréen. Séoul tablait initialement sur une ouverture dans le courant du mois d’août. Ce retard s’explique par un concours de circonstances. Tout d’abord, le plus grand obstacle est venu d’une vive polémique. Il s’agissait de savoir si l’approvisionnement en pétrole et en électricité du nouveau bureau de liaison ne violait pas les sanctions imposées par la communauté internationale contre la Corée du Nord. A ce propos, le département d’Etat américain avait déclaré qu’il examinerait attentivement une éventuelle violation des mesures restrictives onusiennes. Ainsi, Washington semblait mettre des bâtons dans les roues. Cette polémique a évidemment pesé lourd sur Séoul. Dès lors, le gouvernement sud-coréen a fait valoir l’importance du bureau de liaison Nord-Sud, en affirmant que cette initiative ne portait en aucun cas atteinte à l’objectif des sanctions internationales à l’égard de Pyongyang. Dans le même élan, il a pris des mesures concrètes en remplaçant par exemple la fourniture de pétrole au bureau par une alimentation électrique.





Derrière cette polémique se cacherait une forte réticence de l’autre côté du Pacifique. Les Etats-Unis étaient alarmés par une évolution jugée trop rapide, selon eux, des relations intercoréennes dans un contexte où ils déploraient l’absence de progrès dans le processus de dénucléarisation du régime de Kim Jong-un. En la matière, le département d’Etat a tenu à rappeler les propos tenus par le président Moon Jae-in selon lesquels l’amélioration des relations entre Séoul et Pyongyang ne pourrait pas s’accomplir indépendamment du dossier nucléaire nord-coréen.





Enfin, s’y ajoute l’annulation de la visite du secrétaire d’Etat américain en Corée du Nord. Mike Pompeo allait effectuer sa quatrième visite à Pyongyang dans la dernière semaine d’août. Ce déplacement devait ouvrir une brèche dans l’enlisement des négociations entre Pyongyang et Washington. Or, il a été annulé dès le lendemain de son annonce. Ce qui a perturbé le planning pour l’ouverture du bureau intercoréen. En effet, Séoul a été amené à temporiser son initiative avec l’évolution des négociations en vue de dénucléariser la moitié nord de la péninsule. D’ailleurs, Pyongyang se montrait plus passif que Séoul à ce propos.





Le vent a tourné de nouveau après la visite à Pyongyang de l’envoyé spécial du président sud-coréen Chung Eui-yong. Par la suite, les deux Corées ont pu fixer les dates de leur troisième sommet, tandis que l’atmosphère s’est réchauffé entre Pyongyang et Washington après la remise de la lettre de Kim Jong-un à Donald Trump. Dans la foulée, le feu vert a été donné pour l’ouverture du bureau de liaison intercoréen.