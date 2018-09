Le président sud-coréen s’est entretenu avec son homologue indonésien Joko Widodo

ⓒYONHAP News

Le président sud-coréen s'est entretenu, lundi, avec son homologue indonésien en visite d'Etat à Séoul. Moon Jae-in et Joko Widodo ont notamment discuté des moyens de renforcer le « partenariat stratégique spécial » entre leurs pays. Il s'agit de la deuxième visite d'Etat du président indonésien en Corée du Sud, après celle de mai 2016. Le président Moon a lui aussi effectué une visite d'Etat à Jakarta en novembre dernier.





Au cours de cet entretien, les deux hommes ont affiché une convergence de vue sur la nécessité de réaliser une coopération bilatérale à la hauteur du partenariat stratégique spécial qui lie leurs pays, et examiné les moyens de renforcer leur coopération dans divers domaines. Lors du point de presse commun qui a suivi le sommet bilatéral, Moon Jae-in a fait savoir que la Corée du Sud et l'Indonésie avaient convenu de promouvoir leurs échanges de haut niveau et leurs consultations politiques, et de développer des projets de coopération en vue d'une prospérité commune et d'une croissance future. Selon le chef d'Etat sud-coréen, les deux pays se sont engagés à unir leurs efforts pour porter le volume annuel de leurs échanges commerciaux à 30 milliards de dollars d'ici 2022. Au premier semestre 2018, les échanges commerciaux bilatéraux se sont établis à 9,8 milliards de dollars. Par ailleurs, Séoul et Jakarta s'efforceront d'élargir la participation des entreprises sud-coréennes dans les secteurs indonésiens de la sidérurgie, de la pétrochimie et de l'automobile. La coopération bilatérale portera également sur les domaines des infrastructures, des énergies écologiques et des technologies de télécommunication mobile de 5e génération (5G). Joko Widodo a, pour sa part, souligné que les liens entre la Corée du Sud et son pays s’étaient fortifiés au fil du temps en dépit des nombreuses incertitudes dans le monde.





Après le sommet bilatéral, Séoul et Jakarta ont signé des mémorandums d'entente bilatéraux qui prévoient, entre autres, de promouvoir la coopération en matière de partage de l'information sur l'immigration, de mettre en place un comité de coopération économique au niveau ministériel ainsi qu'un groupe de travail, et de développer la coopération dans les domaines de l'innovation des ressources humaines et de l'administration.





Lors d'un forum sur la coopération économique Corée du Sud-Indonésie, organisé à l'occasion de la visite d'Etat du président Widodo, les entreprises sud-coréennes ont conclu avec leurs partenaires indonésiens plusieurs mémorandums prévoyant leur participation dans des projets en Indonésie. Par exemple, Posco E&C a signé un mémorandum sur la participation dans le projet de nouvelle ville de LIDO. Hyundai Engineering participera, de son côté, à des projets de construction d'usines pétrochimiques et de centrales hydrauliques.