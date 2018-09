La Corée du Nord a célébré le 70e anniversaire de son régime

ⓒYONHAP News

La Corée du Nord a célébré, le 9 septembre, le 70e anniversaire de la fondation de son régime, avec le traditionnel défilé militaire sur la place Kim Il-sung à Pyongyang. L'absence de missile balistique intercontinental (ICBM) a été particulièrement remarquée lors de la parade. Le pays communiste a en revanche profité de l'occasion pour montrer sa volonté de développer son économie.





La célébration des 70 ans du régime nord-coréen s'est distinguée, à plusieurs égards, des événements précédents de même nature. Cette fois-ci, Pyongyang n'a pas dévoilé ses nouvelles armes stratégiques ni tenu de propos virulents contre les Etats-Unis, comme elle le faisait souvent en pareilles occasions.





L'événement intervient en effet à un moment sensible où les négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation de la péninsule piétinent. Tous les regards étaient braqués sur la Corée du Nord pour voir si le régime ferait la démonstration de ses missiles balistiques intercontinentaux lors de son traditionnel défilé militaire. En février dernier, à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de son armée, le régime avait mobilisé deux missiles balistiques de classe ICBM, le Hwasung 14 et le Hwasung 15. Mais, cette fois-ci, il s'est abstenu de faire de telles démonstrations, sans doute pour ne pas mettre en danger les négociations engagées avec Washington sur la dénucléarisation. En outre, les discours anti-américains habituels ont également disparu. Tout en vantant la supériorité de la force dissuasive du pays, les médias nord-coréens n'ont pourtant pas évoqué ses capacités balistiques et nucléaires ni ouvertement mentionné les Etats-Unis.





Par ailleurs, beaucoup étaient curieux de savoir si le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en personne allait adresser un message au pays. Finalement, c'est Kim Yong-nam, le président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, qui a prononcé une allocution mettant l'accent sur l'importance de l'édification économique du pays et non pas sur son programme militaire.





Les observateurs voient dans la célébration de dimanche dernier la volonté de la Corée du Nord de ne pas contrarier les Etats-Unis et la communauté internationale au moment où ces derniers tentent de donner une chance de changement au régime ermite. D'ailleurs, lors de sa rencontre avec les émissaires spéciaux du président sud-coréen le 5 septembre, Kim Jong-un a exprimé sa volonté de dénucléariser son pays avant la fin du mandat de son homologue américain Donald Trump. En guise de réponse, ce dernier a affirmé qu'ils allaient accomplir cette mission ensemble.





Désormais, la possibilité d'un deuxième sommet entre Kim III et Trump se profile à l'horizon, après le premier qui a eu lieu le 12 juin à Singapour. La Maison blanche a fait savoir lundi qu'elle avait reçu une lettre de Kim Jong-un dans laquelle le dirigeant nord-coréen exprime son souhait de tenir une nouvelle rencontre avec Donald Trump. Et de préciser qu'elle était déjà en concertation avec Pyongyang en vue d'organiser cette rencontre. C'est donc encore une fois par le biais d'un processus allant du haut vers le bas que les deux parties tenteront de remettre sur les rails leurs négociations qui marquent le pas.





Par ailleurs, l'envoyé spécial du département d'Etat américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, s’est rendu la semaine dernière en Corée du Sud, en Chine et au Japon pour coordonner les positions des pays concernés. Lors de sa visite à Séoul, il a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-in et la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, entre autres.





Les résultats du troisième sommet entre Moon et Kim prévu du 18 au 20 septembre à Pyongyang pourraient permettre de mesurer les chances de réussite de la tenue d'une seconde rencontre entre Kim et Trump. Si les deux Corées parviennent à tracer des propositions de dénucléarisation concrètes et convaincantes, cela pourrait conduire à l’organisation d’un nouveau sommet nord-coréano-américain et accélérer le processus de dénucléarisation du Nord.