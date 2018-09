Les deux Corées ont inauguré leur bureau de liaison conjoint

ⓒYONHAP News

Les deux Corées ont inauguré, vendredi, leur bureau de liaison à Gaeseong, en territoire nord-coréen. Dès son ouverture, le bureau est entré en service. Il a pour mission d'organiser les consultations entre les autorités des deux Corées, d'assurer une assistance aux échanges privés et d'apporter un soutien au personnel des deux pays qui traverse la frontière.





La cérémonie d'inauguration a débuté à 10h30 devant les locaux. Du côté de la Corée du Sud, le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon, des responsables gouvernementaux, des parlementaires, des universitaires et des représentants de la société civile étaient présents. Pour le Nord, le président du comité pour la réunification pacifique de la patrie Ri Son-gwon et d’autres représentants du régime y ont assisté. La cérémonie a débuté par le dévoilement de la plaque du bureau, suivi de discours des représentants des deux parties et d'une séance de photo de famille. Cho et Ri ont signé un accord portant sur l'organisation et la gestion du bureau.





Le bureau de liaison s'est installé dans un bâtiment de quatre étages situé au sein du parc industriel intercoréen de Gaeseong, qui abritait auparavant le Bureau de coopération et de consultation intercoréenne. Son ouverture a été décidée par le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'issue de leur 1er sommet en avril dernier. Cette décision figure d’ailleurs dans la déclaration de Panmunjom adoptée à cette occasion. Lors d'une réunion de haut niveau qui a suivi, les deux parties ont convenu d'installer le bureau dans l'enceinte du parc industriel de Gaeseong, fermé depuis le printemps 2016.





La co-présidence du bureau est assurée par des responsables du Nord et du Sud ayant le rang de vice-ministre, qui peuvent mener des consultations globales en vertu de délégations de pouvoirs accordées par les dirigeants des deux pays. Le vice-ministre sud-coréen de la Réunification Chun Hae-sung est l’un d’eux. Il jouera le rôle de délégué permanent pour les négociations et assurera notamment la tenue des réunions hebdomadaires régulières. Il ne sera pas toutefois pas basé en permanence à Gaeseong. C’est Kim Chang-soo, assistant chargé des politiques auprès du ministre de la Réunification, qui restera sur place, assurant la double casquette de chef du secrétariat du bureau de liaison et de vice co-président du bureau côté sud-coréen.





Le lancement du bureau de liaison intercoréen est particulièrement significatif dans la mesure où il offre un canal de communication permanent entre les deux Corées. Jusqu'à présent, les deux parties échangeaient via leur canal de communication à Panmunjom ou leur ligne de communication militaire. Mais ces moyens ne permettaient que des échanges courts et ponctuels de messages. De plus, le service était souvent interrompu au gré de l'évolution des relations entre les deux pays. En revanche, le nouveau bureau de liaison sera opérationnel 24h sur 24, tout au long de l'année. Il devrait apporter une base stable pour le développement des relations intercoréennes. Séoul espère que les deux parties mettront en place, à terme, leur bureau de représentation respectif dans les deux capitales.





Il faut cependant noter les controverses autour de l'ouverture de ce bureau de liaison. Des équipements et ressources nécessaires pour l'installation du bureau, y compris des produits pétroliers, ont été livrés par le Sud vers le Nord. Certains considéraient cela comme une violation des sanctions internationales décrétées contre Pyongyang. En outre, l'administration américaine a affiché une certaine prudence au sujet de l'ouverture du bureau qui intervient au moment où le dossier de la dénucléarisation du Nord peine à avancer. Les autorités des deux Corées auront donc pour double tâche de dissiper les craintes et les doutes liés à l'ouverture du bureau et de mettre ce nouveau service sur les rails de manière rapide et stable.