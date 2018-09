KHAN fait la couverture de « Him », un magazine militaire

ⓒ YONHAP News

« Him » est un magazine militaire destiné aux jeunes soldats qui assument leur obligation de défense nationale. C’est un mensuel publié par le ministère de la Défense. Les girls bands populaires font tour à tour la couverture de ce magazine, car ce sont les casernes où on les applaudit le plus fort.





C’est pour cela que les nouveaux girls bands fréquentent les armées afin d’accumuler de l’expérience sur scène. Une fois devenus fans d’un groupe féminin, les jeunes soldats lui seront fidèles, même après leur service militaire. On surnomme « gun-tong-ryeong », c’est-à-dire « présidente de l’armée » les girls bands les plus populaires au sein des armées.





Alors, parmi les groupes féminins, qui a fait la couverture de « Him » pour le numéro du mois de septembre ? C’est KHAN, un nouveau duo féminin. Composé de Euna Kim et de Jeon Min-joo, il a vu le jour en mai 2018. Dans le magazine, on peut trouver également un recueil de photos de ces charmantes chanteuses habillées en costumes militaires et décontractés.





Les deux membres ont pas mal de points communs. Elles sont issues de plusieurs télé-crochets : Euna de « Superstar K 3 » et de « Unpretty Rap Star 3 », et Min-joo des saisons 2 et 6 de « K-pop Star ». Elles ont toutes débuté au sein du quintet féminin baptisé The Ark en 2015, mais le groupe s’est dissous en 2016. Voilà pourquoi elles se sont réunies de nouveau pour former KHAN.