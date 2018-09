JYP organisera une série d’auditions en Amérique du Nord

JYP Entertainment, dirigé par le chanteur-producteur Park Jin-young, organisera une série d’auditions aux Etats-Unis et au Canada. Voici les dates et lieux : le 13 octobre à Los Angeles, le 20 à Toronto, le 27 à New York et le 3 novembre à Hawaï.





Intitulé « 2018 JYP Global Audition », l’événement est destiné aux jeunes de toute nationalité nés entre 1994 et 2007. Les candidats peuvent se présenter dans l’une des sections suivantes : « chant », « rap », « danse », « comédie » et « mannequinat ». Les finalistes auront la chance de s’entraîner sous la tutelle de JYP Entertainment.





Par ailleurs, cela fait déjà deux ans que la dernière série d’auditions a eu lieu. JYP cherche à détecter de jeunes talents qui prendront le relais de ses superstars dont Wonder Girls, 2PM, GOT7, Day 6, Twice et Stray Kids ainsi que de Suzy, la fameuse chanteuse-actrice issue de Miss A.