EXID fera son come-back avant la fin de l’année

Le girls band EXID a récemment annoncé son projet de come-back à corps parfait, après deux ans de pause. Ce ne sera ni au cours de ce mois-ci, ni en octobre, mais il retournera sur scène avant la fin de l’année.





De fait, c’est en décembre 2016 que Solji, une membre de ce girls band, a interrompu ses activités en raison d’un problème à la thyroïde. Depuis, on ne voit que quatre membres d’EXID sur scène. Une bonne nouvelle pour les fans de Solji. Elle va beaucoup mieux, et à partir du 22 août, elle a rejoint les autres pour les activités de promotion du premier album du groupe au Japon, « Up & Down ».