Des membres de groupes d’idoles lisent aux adolescents des livres de leur choix

ⓒ KBS

La KBS produit « Livres de poche Momo », une nouvelle émission en collaboration avec Momo Con, une société de production de contenus pour le Web. Dans ce programme, un ou une membre de groupes d’idoles lit des livres de son choix aux adolescents de la génération dite « Momo », éloignée des livres à cause de leurs téléphones mobiles. Ainsi, on peut écouter à la fois un extrait de chaque ouvrage et la propre histoire de chaque vedette invitée qui l’a choisi.





Le 30 août et le 6 septembre, ses deux premières éditions ont été dévoilées. Eun-ha et Yoo-joo, deux membres de GFRIEND y ont été invitées, l’une après l’autre. Et le 13, Nam Tae-hyun, un membre de South Club, a parlé des livres qui l’ont touché. Cette émission sera diffusée jusqu’au 2 novembre avec une dizaine d’idoles à tour de rôle.