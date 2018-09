Championnats du monde de judo : les deux Corées vont former une équipe unifiée

ⓒ YONHAP News

Les deux Corées vont former une nouvelle fois une équipe conjointe pour l’épreuve par équipes mixte aux prochains Championnats du monde de judo, a annoncé vendredi l'association coréenne de judo.



D’après la KJA, trois judokas hommes et quatre femmes du Nord rejoindront leurs confrères et consœurs du Sud pour la compétition qui aura lieu plus tard ce mois-ci en Azerbaïdjan.



L’équipe unifiée des deux Corées concourra sous le drapeau de la péninsule coréenne unifiée, a précisé la KJA.