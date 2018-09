Le débat autour des réfugiés se poursuit en Corée du Sud

ⓒKBS News

Le débat autour des réfugiés fait rage en Corée du Sud. Des groupes qui luttent contre la xénophobie et d’autres qui réclament l’expulsion des réfugiés ont organisé hier une manifestation en plein cœur de Séoul. Selon les pro-réfugiés, la société sud-coréenne est touchée par de fausses informations destinées à provoquer des réactions xénophobes à l'égard des réfugiés. Ils dénoncent surtout ceux qui considèrent les demandeurs d’asile comme de potentiels criminels. En effet, l’Allemagne qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés en Europe affiche le taux de criminalité le plus bas depuis 30 ans.





Les opposants aux migrants parlent d’une forte hausse de « faux réfugiés » qui profitent du système d’asile à mauvais escient. Selon eux, ces étrangers peu scrupuleux qui séjournent en Corée du Sud constituent une menace pour la sécurité du pays. Ils demandent au gouvernement de supprimer la clause de la loi relative aux réfugiés, selon laquelle aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré. Ils proposent également la création d’une équipe d’inspection chargée de déceler les étrangers s’abritant sous de faux prétextes pour obtenir le statut de réfugié afin de les expulser.





La polémique autour des migrants a été déclenchée avec l’arrivée de 500 demandeurs d’asile yéménites à Jeju. 200 d’entre eux avaient d’abord trouvé refuge en Malaisie où ils peuvent séjourner pendant trois mois sans visa. Une fois ce délai expiré, certains d’entre eux ont débarqué sur l’île méridionale sud-coréenne où les étrangers peuvent entrer sans visa. Face à l’afflux de migrants, le gouvernement a interdit aux demandeurs d’asile de quitter l’île, alors que certains Yéménites souhaitaient partir travailler dans d’autres régions du pays. Dans ce contexte, le ministère de la Justice a lancé à la fin du mois de juin un examen de leurs dossiers pour délivrer des titres de séjour.





Il faut savoir que la Corée du Sud a signé en 1992 la Convention relative au statut des réfugiés et a ratifié en janvier 2013 une « loi sur les réfugiés ». Le nombre de dossiers examinés entre 1994 et 2018 s’élève à 20 361, dont 839 ont été approuvés. Le taux de reconnaissance du statut de réfugiés est donc de 4,1 % au pays du Matin clair, contre 38 % dans le monde. Face à ce chiffre très faible, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander au gouvernement d’assumer sa part de responsabilité humanitaire.