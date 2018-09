J-1 avant le troisième sommet Moon-Kim

ⓒKBS News

C’est demain que débute le troisième sommet intercoréen entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. La Maison bleue a dévoilé ce matin le programme du voyage de son locataire à Pyongyang. En dehors d’un concert donné par des artistes des deux Corées, le déplacement sera entièrement consacré au dialogue avec le leader nord-coréen.





Les trois sujets inscrits à l’ordre du jour sont les relations intercoréennes, la dénucléarisation et l’abaissement des tensions militaires. En revanche, la délégation sud-coréenne qui va au Nord comprend différentes personnalités venant de divers milieux. La délégation est composée de personnalités issues de presque tous les domaines de la société, allant des présidents de différents partis politiques aux patrons des principaux conglomérats du pays, en passant par des représentants d’associations culturelles et civiles. Elle mènera diverses activités afin d’élargir les échanges intercoréens pendant que les dirigeants des deux pays se concentreront sur les sujets à l’ordre du jour.





Demain, Moon participera à une cérémonie de bienvenue puis à un déjeuner avant de s’entretenir en tête-à-tête avec Kim. Les deux hommes assisteront ensuite à un concert donné par des artistes du Sud et du Nord avant de partager la table du dîner. Le lendemain, ils se retrouveront de nouveau face à face, avant de prendre part soit à une conférence de presse commune, soit à un dîner. Et le troisième et dernier jour, une cérémonie d’adieu sera organisée à l’aéroport.





Le secrétaire général du bureau présidentiel, qui est en tête du comité préparatoire du sommet, a exprimé son espoir qu’un accord militaire soit trouvé. Selon Im Jong-seok, Séoul et Pyongyang pourraient s’engager à travailler ensemble pour faire dissiper les tensions et prévenir les affrontements militaires dans la péninsule. Sur le nucléaire, l’enjeu sera d’éliminer les obstacles aux négociations entre Pyongyang et Washington en vue de la dénucléarisation du royaume ermite. Cependant, on ne sait pas si un éventuel accord en la matière sera présenté dans un document ou dans un discours. A l’heure actuelle, il est difficile d’avoir une perspective optimiste. Rappelons que ce sujet n’a jamais été abordé lors des précédents sommets Nord-Sud. Des représentants de partis politiques sud-coréens seront reçus par Kim Yong-nam, le président du présidium de l’Assemblée populaire suprême. Et des patrons de grands groupes discuteront de pistes de coopération économique avec le vice-Premier ministre nord-coréen Ri Ryong-nam.