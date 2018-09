SsangYong Motor : des SUV haut de gamme « made in Korea »

ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

Le constructeur SsangYong Motor se porte plutôt bien sur le marché automobile national, malgré le ralentissement. Car en seulement six mois après le lancement de son dernier modèle, le Rexton Sports, il en a déjà écoulé plus de 20 mille. Cela, alors que l’entreprise s’attendait à des ventes mensuelles de l’ordre de 2 500 à 3 000 unités, et non pas de 4 000.





Pionnier des SUV en Corée du Sud, SsangYong Motor a déployé des efforts considérables pour introduire des technologies innovantes sur le segment des véhicules utilitaires sportifs. Des efforts qui ont fini par payer car au final, le constructeur est parvenu à se hisser au niveau des marques de SUV haut de gamme et de luxe.