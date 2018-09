Dégradation du marché de l’emploi en Corée du Sud

ⓒ KBS News

De pire en pire. La situation du marché de l’emploi au pays du Matin clair ne montre aucun signe d’amélioration. Selon les données publiées par le Kostat, le 12 septembre dernier, le nombre de chômeurs pour le mois d’août a été le plus élevé depuis la crise financière asiatique de la fin des années 90.





Le mois dernier, le nombre de personnes sans emploi était de 1,13 million, soit 130 mille personnes de plus sur un an. Cela fait aussi plus de huit mois que ce chiffre est supérieur à 1 million de personnes, soit la plus longue série depuis 18 ans et les dix mois consécutifs en 1999. Et sur une note encore plus inquiétante, c’est que les plus de 40 ans perdent leur emploi au rythme le plus rapide depuis 27 ans.





Par ailleurs, ce même mois d’août, seulement 3 000 emplois ont été créés. Un chiffre qui est pire que celui du mois précédent qui n’en avait vu que 5 000. Et si l’on compare avec les chiffres de l’année dernière, le contraste est saisissant, car en moyenne tous les mois de 2017, 300 000 emplois avaient été créés.