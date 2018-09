L’Icheon Art Hall présente un concert de trio sous forme de « concert à la maison ».





Un concert à la maison est donné dans un espace où les sièges ne sont pas séparés de la scène. Les musiciens peuvent capter directement les regards et les réactions des spectateurs et ces derniers peuvent non seulement apprécier la musique mais aussi sentir au plus près les mouvements des interprètes et la vibration de leurs instruments.





Intitulée « Banquet de trio », cette représentation sera réalisée par la pianiste Kim Yun-gyeong, le violoniste Im Hong-gyun et la violoncelliste Gwan Se-rom. Les spectateurs apprécieront leur interprétation assis sur la scène, et non sur des sièges.





Au programme : « Les quatre saisons de Buenos Aires » d’Astor Piazzolla, « Café Music » de Paul Schoenfield et « Le Trio n° 1 pour violon, violoncelle et piano » de Dmitri Shostakovich.





Date : le 28 septembre 2018

Lieu : Icheon Art Hall

Site : http://www.artic.or.kr/