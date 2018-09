Le bras de fer commercial entre Washington et Pékin prend un coup d'accélérateur

ⓒKBS News

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ne cesse de s’envenimer. Washington a décidé d’imposer 10 % de droits de douane sur certains produits supplémentaires exportés par Pékin à compter du 24 septembre. La valeur de ce marché s’élève à 200 milliards de dollars. Si l’on y ajoute les taxes existantes qui portent sur 50 milliards de dollars, la moitié des produits en provenance de Chine sont concernés. Pourtant, des négociations étaient prévues pour bientôt. Les Etats-Unis ont tendu la main à la Chine pour dialoguer le 27 septembre prochain, mais cela ne les a pas empêchés d’élargir la taxation sur les produits chinois. Ils tentent ainsi d’exercer une pression sur leur partenaire commercial de plusieurs manières. Pékin y a vivement réagi en brandissant la menace de représailles. Par conséquent, la tenue de l’entrevue est devenue incertaine.





On pouvait encore espérer une réconciliation même lorsque Washington avait appliqué des taxes sur 50 milliards de dollars d’importations. Cette décision avait eu des conséquences modérées, car la taille du marché concerné n’était pas si importante. Les deux pays pouvaient alors toujours négocier. Mais cette nouvelle imposition de tarifs douaniers par l’administration Trump a exacerbé le conflit au point qu’il est désormais difficile de s’attendre à un compromis. En effet, le locataire de la Maison blanche dégaine des mesures de plus en plus draconiennes. On peut considérer que de nouvelles barrières douanières seraient appliquées dans la quasi-totalité des produits d’importation « made in China ».





Quelles conséquences sur l’économie mondiale ? Certes, le conflit entre les deux puissances économiques pèsera lourdement sur le monde. De l’avis des experts, à chaque augmentation de 100 milliards de dollars de produits qui font l’objet de droits de douane, les échanges mondiaux se réduisent de 0,5 % et le taux de croissance économique de 0,1 %. Cette guerre commerciale finira par ralentir la croissance économique de ces deux puissances, ce qui présente une menace significative pour leurs partenaires commerciaux qui sont fortement dépendants des exportations. Cette situation est particulièrement préoccupante pour Séoul pour qui ces deux grandes économies constituent ses plus grands marchés d’exportation. Le pays du Matin clair risque alors la double peine.