Début du 3e sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un

Le 3e sommet entre les dirigeants actuels des deux Corées a enfin débuté aujourd’hui à Pyongyang. Le président sud-coréen a foulé le sol du Nord ce matin. Ce nouveau face-à-face est d’autant plus significatif que les sujets essentiels comme la dénucléarisation et la déclaration de la fin de la guerre sont à l’ordre du jour. Jusqu’à présent, ces dossiers n’étaient jamais au menu du sommet des deux Corées. Dans le même cadre, Moon Jae-in a fait savoir avec détermination que cette rencontre avait pour but de relancer le dialogue entre Pyongyang et Washington sur la dénucléarisation de la péninsule.





Les négociations nord-coréano-américaines en ce sens sont au point mort, chaque partie campant sur ses positions : Washington réclame en priorité le désarmement nucléaire alors que Pyongyang plébiscite la déclaration de la fin de la guerre. Il est alors essentiel de trouver un modus vivendi pour aplanir leur différend à l’occasion de ce tête-à-tête. Il faut préciser que Washington éprouve toujours de la méfiance envers Pyongyang. Il croit que le royaume ermite poursuit ses activités nucléaires même après le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. En revanche, soucieuse de la sécurité de son régime, la Corée du Nord continue semble-t-il d’exiger la déclaration de la fin du conflit comme une condition préalable.





Pour régler cette situation, le leader sud-coréen peut dans le meilleur des cas inciter Kim Jong-un à s’engager à publier l’inventaire des armes nucléaires en possession de son régime. Mais au regard de son comportement ces derniers jours, il est difficile d’en espérer autant. De l’avis des experts, Kim pourrait réserver cet engagement comme sa dernière carte dans les tractations avec Trump. Moon peut alors revendiquer comme alternative l’arrêt du réacteur nucléaire dans la principale centrale de Yongbyon, à environ 90 km au nord de Pyongyang. Si le Nord l’accepte, ce geste pourrait rassurer le pays de l’oncle Sam qui redoute que le régime nord-coréen ne tienne pas sa promesse.





La Corée du Nord a, de son côté, fait un pas pour remettre sur les rails le dialogue dans l’impasse. Kim III a martelé que la déclaration de fin de la guerre n’exercerait aucun impact sur l’alliance Séoul-Washington ni n’engendrerait le retrait des GI’s du territoire sud-coréen. Qui plus est, il a même affiché sa volonté de dénucléariser son pays avant la fin du mandat du locataire de la Maison blanche. Toutefois, il s’agissait simplement d’une affirmation rapportée par les émissaires de Moon Jae-in qui se sont rendus en début de ce mois au Nord. Kim Jong-un pourrait vraiment faire évoluer la situation s’il le confirme en face à face à son homologue sud-coréen.