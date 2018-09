« La Petite balle lancée par un nain » de Cho Se-hui

ⓒ Getty Images Bank





Extrait de l’émission :





Les gens appelaient mon père le nain. Ils avaient raison. Père était un nain. Malheureusement, les gens n’avaient raison qu’à ce sujet.





Notre vie était une guerre. Et nous perdions chaque jour. Néanmoins, ma mère a toujours su faire face. Mais elle devait avoir du mal à tolérer ce qui nous est arrivé ce matin-là.





사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다.

사람들은 옳게 보았다.

아버지는 난장이였다.

불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다.





우리의 생활은 전쟁과 같았다.

우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다.

그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다.

그러나 그 날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다.









C’est ainsi que commence « La Petite balle lancée par un nain ». Ce qui a ébranlé la mère du narrateur est un avertissement de la démolition des habitations en zone d’aménagement urbain, adressé à « Monsieur Kim Bul-yi, 46-1839, Quartier du Bonheur, Arrondissement du Paradis, Séoul ».









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Dans les années 1970, la rapide industrialisation et la dictature politique ont engendré de multiples problèmes sociaux en Corée du Sud. En particulier, la pauvreté et les inégalités sociales ont forcé de nombreux travailleurs à mener une vie difficile. La nouvelle de Cho Se-hui a révélé l’obscurité de cette époque-là, non pas de manière flagrante, mais tout en ayant recours à des illusions belles et tristes, avec une perspective et un style d’écriture uniques. C’est la raison pour laquelle elle est considérée comme une fiction problématique aujourd’hui encore. Elle a également ouvert la voie à la littérature ouvrière des années 1980.









— N’avez-vous jamais travaillé toute votre vie ?

— Que voulez-vous dire ! Toute ma famille a travaillé durement.

— Alors, avez-vous fait quelque chose de mal ? Avez-vous enfreint la loi ?

— Jamais !

— Alors comment pouvez-vous expliquer tout ça ? Quelque chose a dû mal tourner, non ? Vous ne trouvez pas ça injuste ? Nous devons quitter cette terre morte.

— Quitter ? Mais pour aller où ?

— Vers la lune !





“아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?”

“일을 안하다니? 우리 식구 모두가 열심히 일했네”

“그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요?“

“없어”

“그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠?

불공평하지 않으세요? 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다“

“떠나다니? 어디로?”

“달나라로!”









Auteur :

Cho Se-hui est né en 1942 à Gapyeong dans la province de Gyeonggi. Il entre en littérature en 1965 en remportant le concours des jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Kyunghyang. « La Petite balle lancée par un nain » a été publié en 1976 dans la revue Munhakgwa Jiseong ou Littérature et Intelligence.