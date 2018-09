Sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un à Pyongyang

ⓒ YONHAP News

Mardi 18 septembre, le président Moon Jae-in a atterri à Pyongyang, pour son troisième sommet en moins de six mois avec le dirigeant nordiste Kim Jong-un, après les rencontres à Panmunjom le 27 avril et le 26 mai.





C’était aussi la première fois depuis 11 ans qu’un chef d’Etat sud-coréen se rendait dans la capitale du Nord. Lors de leur sommet le matin du deuxième jour, les deux dirigeants ont proclamé leur « Déclaration de Pyongyang ». L’un des principaux objectifs de Moon Jae-in, qui joue un rôle de plus en plus important de médiateur entre Pyongyang et Washington, était de relancer les pourparlers de dénucléarisation entre Corée du Nord et Etats-Unis, des pourparlers dans l’impasse.





« Kim Jong-un est venu à l’aéroport en personne avec sa femme Ri Sol-ju. C’était impressionnant de voir la chaleur des salutations entre Kim et Moon. Ils se sont donné l’accolade, leurs épouses se sont saluées. Les deux leaders ont traversé les rues de Pyongyang dans une limousine, longeant une foule de civils qui les saluaient. Moon Jae-in s’est arrêté pour serrer les mains de quelques habitants. Le sommet a commencé dès le premier jour, ce qui est différents des sommets intercoréens de 2000 et 2007 dans la capitale nord-coréenne. Cela montre la détermination des deux dirigeants à discuter en profondeur des problèmes en cours et à trouver un accord », explique la professeure Choi Soon-mi, de l’institut de la Réunification à l’Université Ajou. Elle nous offre son analyse du résultat de la rencontre.