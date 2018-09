2005, fondation du Comité intercoréen de coopération agricole

ⓒ KBS News

Alors que les deux Corées viennent d’organiser leur troisième sommet cette année, la coopération économique intercoréenne pourrait entrer dans une nouvelle phase. L’aide humanitaire étant exclue du régime de sanctions internationales qui frappent Pyongyang, il est possible que Séoul décide de reprendre son assistance dans le domaine agricole, afin d’aider le régime de Kim Jong-un à résoudre ses problèmes de malnutrition chronique. En fait, c’est en 2005 que cette coopération agricole a pris son essor.





Le 20 aout 2005 exactement : après de longues négociations entre Nord et Sud, entamées deux jours plus tôt, le nouvellement créé « Comité intercoréen pour la coopération agricole » parvient à un accord en sept points. Il prévoit que la Corée du Sud donnera à plusieurs fermes collectives nord-coréennes sélectionnées par le régime, des semences ainsi que du matériel et des technologies agricoles. Des projets scientifiques bilatéraux, liés à l’agriculture, à la culture des vers à soie et à l’élevage, sont aussi prévus. Si la Corée du Nord se montrait au début réticente à coopérer avec le Sud sur ces sujets... les pénuries alimentaires qui la frappaient ont eu raison de ces réticences. Récit de cette coopération qui pourrait reprendre bientôt.