Une loi pour encourager le développement des banques en ligne

La loi spéciale sur les banques en ligne est sur toutes les lèvres. En Corée du Sud, il y a actuellement deux banques de ce type : K-Bank, gérée par l’opérateur de télécommunications KT, et Kakao Bank, qui appartient à l’exploitant de la messagerie instantanée KakaoTalk. Elles ont toutes deux commencé leurs activités l’an dernier après avoir obtenu le feu vert du gouvernement. Grâce à l’absence de guichet physique et les volumes de données personnelles déjà à disposition des opérateurs, elles peuvent fournir des prestations sur mesure et un meilleur rapport qualité-prix.





Le texte en question permet aux entreprises non financières de détenir jusqu’à 34 %, soit plus d’un tiers des actions des banques en ligne, contre 4 % actuellement. Selon la loi actuelle relative au secteur bancaire, les capitaux industriels peuvent représenter au maximum 10 % des actifs d’une banque, à titre exceptionnel et sous certaines conditions. Si l’on envisage d’accorder une telle dérogation pour les agences virtuelles, c’est pour encourager le développement de ce nouveau secteur mixte de la finance et de TIC. Mais les conglomérats du pays, comme Samsung ou SK, ne peuvent pas bénéficier de cette loi. Un décret prévoit en effet de la circonscrire aux entreprises dont la part des actifs investis dans les TIC dépasse 50 % de leurs actions.





Pourtant, les sociétés civiles dénoncent toujours une éventuelle mainmise des banques par les grands groupes. C’est parce que cette interdiction ne figure pas dans le texte de loi mais dans son décret d’application, plus facile à modifier sans passer par l’Assemblée nationale. Les opposants craignent que les conglomérats abusent de leur droit de gestion afin d’obtenir des prêts à des conditions favorables. Dans ce contexte, le gouvernement examine la possibilité d’autoriser la création d’une 3e banque de ce type avant la fin de cette année.