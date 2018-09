Les principaux points de la déclaration de Pyongyang

ⓒYONHAP News

La déclaration de Pyongyang a été adoptée hier à l’issue du troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Ce texte signé par les dirigeants des deux Corées est composée de six clauses. Celle qui retient le plus l’attention du monde entier, c’est la 5e, qui porte sur la dénucléarisation de la péninsule. La Corée du Nord s’y engage à démanteler son site d’essai de missiles de Tongchang-ri sous l’inspection des pays concernés, et à faire de même pour son principal site nucléaire de Yongbyon, à condition que les Etats-Unis mettent en œuvre des contreparties à la hauteur. Le leader nord-coréen a également déclaré qu’il allait faire de la péninsule coréenne une terre de paix sans arme ni menace nucléaires, lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue sud-coréen.





Dans le domaine militaire aussi, les résultats sont remarquables. Les deux côtés ont convenu de mettre fin aux hostilités dans les zones sensibles, y compris la zone démilitarisée autour de leur frontière commune, et ce, sur terre, en mer et dans les airs, en dissipant ainsi toute menace de guerre. Par ailleurs, chose inédite, un accord sur l’application de la déclaration de Panmunjom a été signé par les ministres de la Défense des deux Corées. Ce texte précise notamment de ne recourir à la force en aucun cas, ce qui équivaut selon les observateurs à un pacte de non-agression.





Dans le domaine économique, il a été convenu de lancer les travaux de reconnexion des routes et des chemins de fer transfrontaliers dans l’est comme dans l’ouest avant la fin de l’année. Sont également prévues des consultations en vue de normaliser les deux projets phares de la coopération Nord-Sud, à savoir le site industriel de Gaeseong et les excursions de sud-Coréens aux monts Geumgang. Enfin, de nouveaux projets devraient voir le jour, dont la création d’une zone économique spéciale sur la côte ouest et celle du tourisme sur la côte est, gérées conjointement par les deux Corées. Dans les domaines du sport et de la culture, les deux côtés ont convenu d’œuvrer pour une candidature conjointe aux Jeux olympiques d’été de 2032 et d’organiser l’an prochain un événement commémorant le centenaire du Mouvement pour l’indépendance, qui éclata le 1er mars 1919 sous la colonisation japonaise. Afin de soulager la douleur des familles séparées par la guerre de Corée, une série de mesures humanitaires devraient être prises.





Si tout se passe bien, on devrait voir Kim Jong-un à Séoul avant la fin de l’année. Cette perspective inédite est en effet inscrite dans la dernière clause de la déclaration. Avant de se séparer aujourd’hui, les deux dirigeants et leurs épouses ont fait une randonnée au mont Baekdu.