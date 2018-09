Ces jours-ci, il nous arrive rarement de lever les yeux vers le ciel pour voir la lune. Les lumières de la ville sont si fortes qu’elles voilent le clair de lune argenté. Nombreux sont ceux qui ne prêtent attention à cet astre qu’à l’occasion des phénomènes cosmiques spéciaux tels que l’éclipse lunaire ou la super lune. Mais les Coréens d’autrefois l’observaient toujours. C’est avec la croissance et la décroissance de ce satellite qu’ils comptaient le passage du temps. La lune symbolise la vie et l’abondance puisqu’elle redevient pleine même après le décours.





De plus, le clair de lune qui illumine les nuits sombres offre une source d’inspiration aux poètes et aux musiciens de nos jours encore. La première mélodie de cette édition d’Aux sources de la musique coréenne est « Woljeongmyeong » ou « Au clair de lune », une adaptation musicale du poème qui décrit une promenade en bateau :

Woljeongmyeong, woljeongmyeong, alors que je le répète, le bateau atteignit la rivière automnale.

Le ciel nocturne est sous l’eau tandis que la pleine lune est au milieu du ciel.

Hé, petit, sort la lune de l’eau pour que je puisse l’apprécier pour longtemps.





Dans l’ancienne société rurale, la lune marquait le début et la fin des travaux agricoles d’une année. La première pleine lune de la nouvelle année, le 15 janvier selon le calendrier lunaire, donnait lieu à de grandes festivités destinées à souhaiter une récolte abondante. A l’occasion de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, les anciens Coréens mettaient fin aux activités agricoles et faisaient des offrandes aux ancêtres et aux esprits du ciel et de la terre.





A l’approche de Chuseok qui tombe cette année le 24 septembre, les magasins sud-coréens sont bondés de gens qui achètent des cadeaux pour les membres de leur famille dans leur village natal et de la nourriture pour faire des offrandes à leurs ancêtres. C’est surtout une excellente occasion pour les familles de se réunir et de partager des moments heureux ensemble, mais il y a toujours ceux qui ne peuvent pas profiter pleinement des vacances de Chuseok, faute d’argent.





Dans la célèbre pièce de pansori « Heungboga » ou « Le chant de Heungbo », le protagoniste Heungbo et sa famille sont si pauvres qu’ils n’ont rien à manger pendant les fêtes. Désespéré, Heungbo décide d’ouvrir l’une des courges magiques apportées par une hirondelle. Il découvre à l’intérieur de la courge un grand coffre rempli d’argent et de riz. Ce qui est plus étonnant, c’est que le coffre se remplit encore dès que Heungbo sort le trésor. Notre héros danse et chante dans la joie : il invite les pauvres et les misérables à venir le voir pour qu’il puisse leur donner de l’argent et du riz. Il n’a pas oublié son passé et essaie de trouver un moyen de partager sa bonne fortune avec ses voisins.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Woljeongmyeong » ou « Au clair de lune » interprété au chant par Kim Wol-ha

2. « Ganggangsullae » interprété au chant par les élèves du lycée des arts traditionnels de Namwon

3. Un extrait du pansori « Heungboga » ou « Le chant de Heungbo » qui décrit la scène où Heungbo ouvre l’une des courges magiques apportées par une hirondelle, interprété au chant par Park Cho-wol