La Fête de la musique Corée-France au Festival Seoripul

Le pays du Matin clair vibre 365 jours par an au son de nombreux concerts et festivals musicaux, et le dimanche 16 septembre ne faisait pas exception à la règle. En effet, des milliers de Séouliens aux oreilles finement aiguisées sont allés braver la pluie pour se rendre à la Fête de la musique Corée-France dans le cadre du festival Seoripul, et ils en sont revenus comblés !





Différentes générations étaient mélangées à cet événement, organisé en partenariat avec l’Institut français et l’ambassade de France à Séoul, pour voir la diva du R&B Insooni, la chanteuse pop Baek Ji-young, le rocker au grand cœur Park Sang Min et le rappeur Mad Clown dont les fans étaient en feu.





ⓒ Louis Palligiano

Mais le clou du spectacle pour tous les expatriés français présents sur les berges du fleuve Han, c’était bien sûr le concert de Calogero. Il était là, un large sourire aux lèvres, pour ouvrir le bal dès 18h avec une flopée de tubes. A la veille de sa date à Séoul qui ouvrait sa tournée asiatique, nous sommes allés à la rencontre de ce chanteur pop-rock aux six millions d’albums écoulés au total. Calogero a partagé avec nous son excitation à l’idée de jouer devant un nouveau public et nous a même révélé quelques-uns de ses projets.





ⓒ Louis Palligiano

Le festival Seoripul est organisé chaque année depuis 2015 par la mairie de l’arrondissement de Seocho situé au sud du fleuve Han. C’est là que se trouve le « village français » de Sorae où sont regroupés un grand nombre d’expatriés. Pendant neuf jours, on peut y voir gratuitement des spectacles, des expositions ou encore une grande parade inspirée du carnaval de Nice.