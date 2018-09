Le « tal chum », la danse traditionnelle masquée coréenne

Le « tal chum » est un terme coréen qui désigne toutes les danses masquées traditionnelles du pays du Matin clair. Les chorégraphies de ces danses, exécutées par des danseurs portant des masques traditionnels, font aussi la part belle au mime et au chant et leurs interprètes jouent des personnages humains bien sûr, mais aussi des animaux et parfois même des êtres surnaturels et des esprits.





ⓒ Getty Images Bank

Les drames folkloriques dont s’inspire le « tal chum » reflètent les frustrations qui étaient ressenties par les classes inférieures vis-à-vis des lettrés confucéens, ou « yangban », de l’époque Joseon. Il est donc bel et ben question de problèmes sociaux !





ⓒ YONHAP News

Le festival des danses masquées d’Andong se déroulera du 30 septembre au 9 octobre et constituera le moment idéal pour apprécier cet art traditionnel que l’on vous présente cette semaine dans « Carte postale sonore ».





ⓒ YONHAP News