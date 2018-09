Un million de données personnelles piratées au bureau de la santé de la ville de Taipei

ⓒ Getty Images Bank

A Taïwan, le système informatique du bureau de la santé de la ville de Taipei a été piraté, et cela a provoqué une fuite de plus d’un million de données personnelles. De plus, il a été annoncé que ces informations pillées se vendaient à l’étranger. Les autorités compétentes se sont alors hâtées d’ouvrir une enquête.





Selon le quotidien taïwanais Apple Daily, l’entreprise Wise Technology à qui le bureau de la santé avait confié le développement du système en question a implanté un cheval de Troie sur la plateforme Internet concernée.





Le bureau a souligné que le nombre d’utilisateurs piratés ne correspondait pas au nombre de données qui font l’objet de la fuite. D’après le représentant du bureau de renseignement de Taipei, tous les équipements et les systèmes concernés sont bloqués et les investigations sont en cours.