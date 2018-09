Indonésie : trois oiseaux menacés d’extinction retirés de la liste des espèces animales protégées

ⓒ Getty Images Bank

Le gouvernement indonésien a exclu des oiseaux menacés d’extinction de la liste des espèces animales protégées. Cette décision a provoqué un tollé dans la société indonésienne.





Selon la presse locale, le ministère de l’Environnement et des Forêts a annoncé l’exclusion des trois oiseaux, le shama à croupion blanc, l’étourneau pie et le bulbul à tête jaune des espèces protégées. Les deux derniers sont classés respectivement parmi les espèces en danger critique d'extinction et en danger d’extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature.





En juin, le ministère a désigné 242 animaux et végétaux supplémentaires comme espèces protégées. Or, face à l’opposition des amateurs d’oiseaux domestiques et des commerçants de ces animaux, il a retiré la désignation de ces trois oiseaux deux mois plus tard. Dans la culture indonésienne, les oiseaux sont appréciés comme des animaux de compagnie. Ainsi, chaque année, quelques millions d’oiseaux sont vendus sur les marchés dans tout le pays.





Les activistes pour la protection des animaux critiquent le gouvernement pour avoir cédé à la pression du milieu du commerce d’oiseaux et pris une telle décision irrationnelle.