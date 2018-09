Inde : création d’un cours de coréen à l’université nationale ouverte Indira Gandhi

ⓒ Getty Images Bank

En Inde, l’université nationale ouverte Indira Gandhi a créé un cours de coréen. Cet établissement est la plus grande université d’études à distance au monde. Créé en 1985, il a plus de trois millions d’élèves et dispose de 67 centres régionaux dans tout le pays. Il dispose aussi de ses propres chaînes de télévision et de radio.





Le cours se déroule pendant six mois. Cette année, 800 élèves s’y sont inscrits. Les frais de scolarité s’élèvent à 2 500 roupies, soit 30 euros. Ce programme a vu le jour grâce à l’aide de l’ambassade de Corée en Inde sur demande de l’université.





Actuellement, une vingtaine d’établissements en Inde proposent le coréen comme spécialité. L’université Jawaharlal Nehru située à New Delhi offre un cursus de coréen pour la licence, la maîtrise et le doctorat.